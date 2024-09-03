Konak Belediye Meclisi, eylül ayının ilk toplantısını Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun başkanlığında yapılan oturumda, Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni taşıt alımı önerisi oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca, Temizlik İşleri Müdürlüğü için planlanan taşıt alımı önerisi komisyonlara havale edildi.

Güneşli Mahallesi’ne yeni hizmet binası

Toplantıda, Güneşli Mahallesi’nde jandarmanın boşalttığı araziye inşa edilecek sekiz katlı hizmet binası da gündeme geldi. Etüt ve Proje Müdürlüğü'nden gelen önerge, bölge halkının katılımıyla değerlendirildi ve İmar ile Hukuk Komisyonlarına havale edildi.

Tepecik Hastanesi için imar planı değişikliği

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın talebi üzerine, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği mecliste oybirliğiyle kabul edildi. Bu değişiklik, hastanenin yeni yapılaşma koşullarını düzenlemeyi amaçlıyor.

Tarihi Kıllıoğlu Hamamı’nın restorasyonu

Meclis, tarihi Kıllıoğlu Hamamı’nın restorasyonu için İzmir Valiliği ile protokol yapılması amacıyla Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya yetki verdi. Bu karar, hamamın restorasyonu için gerekli bütçenin sağlanmasını ve İzmir Valiliği ile yapılacak işbirliğini kapsıyor.

Kadın-erkek eşitliği için yeni adım

Konak Belediyesi, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzalama kararı aldı. Meclis, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün önerisi doğrultusunda bu şartın uygulanması için Başkan Mutlu’ya yetki verdi. Ayrıca, şartın uygulanmasına yönelik "Yerel Eşitlik Eylem Planı" kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde hazırlanacak.

Yapılaşmada bilimsel yaklaşım vurgusu

Mecliste, yapı kayıt belgeleri alarak tapu almayı hedefleyen taşınmazlarla ilgili satış talepleri ise oyçokluğuyla reddedildi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yapılaşmada bilimsel yaklaşımın önemini vurgulayarak, imar affının olumsuz etkilerini dile getirdi. Başkan Mutlu, "İmar affı, bilimsel yapılaşmanın önündeki en büyük engeldir," şeklinde konuştu.