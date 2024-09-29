AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Körfezi'nin aşırı kirliliğine dikkat çekerek, çevre aktivistleri, sanatçılar, siyasi partiler ve gazetecilere seslendi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Körfez’in yeşil renge bürünmesinin, çevresel felaketlerin önlenmesi için ortak bir çaba gerektirdiğini vurguladı.

İnan, “İzmir Körfezi'nin biyolojik bir soykırıma varan aşırı kirliliği söz konusu olduğunda sessiz kalan; ulusal ve uluslararası çevre örgütlerini, aktivistleri, çevreci hassasiyetleri yüksek siyasi partileri, konuya haber değeri biçemeyen medya kuruluşlarını ve gazetecileri İzmir’i görmeye, İzmir’e bakmaya davet ediyorum,” dedi.

"Körfez’i yaşatalım"

Açıklamasında, İzmir Körfezi'nin korunmasının sadece yerel değil, ulusal bir mesele olduğunu dile getiren İnan, “Hep birlikte dayanışma içinde Körfez’i yaşatalım ve İzmir’in bu doğa harikasını kurtaralım” çağrısında bulundu.

İnan’ın bu çağrısı, İzmir’in doğal zenginliklerinin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakma amacını taşıyor. İzmir Körfezi'nin temizlenmesi ve yaşatılması için yapılacak çalışmaların önemine vurgu yapan İnan, toplumsal dayanışmanın bu mücadeledeki kritik rolünü de hatırlattı.

Bu kapsamda, çevre bilincinin artırılması ve kirliliğin önlenmesi için tüm bireylere ve kuruluşlara sorumluluk düştüğünü belirten İnan, İzmir halkını duyarlı olmaya ve çevresel sorunlara karşı birlikte hareket etmeye davet etti.