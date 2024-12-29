Bergama’da hastane randevusu olan hastalar toplu taşıma araçları ile Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi’ne nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor. Hastane randevularına yetişmek isteyen vatandaşlar en hızlı şekilde ulaşımın yollarını merak ediyor. Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir? İşte detaylar…

Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Hastaneye Bergama dışından gelen hastaları eğer İZBAN hattı ile ilçeye ulaştı ise son Aliağa İZBAN durağında inerek Bergama şehir içi toplu ulaşım araçlarından ‘Yeni Devlet Hastanesi’ araçlarını kullanarak ulaşım sağlayabilirler. Bergama dışından gelen hastalar eğer herhangi bir ulaşım firması vasıtasıyla geldilerse son durakta inerek Bergama Şehir içi Toplu Ulaşım araçlarından ‘Öğretmen evi - Devlet hastanesi’ ‘Yıldız Evler – Hastane’ hattını kullanarak ulaşım sağlayabilirler. Bergama şehir içinden gelecek olan hastalar ise şehir içi toplu ulaşım araçlarından ‘Devlet Hastanesi’ dolmuşlarını kullanarak ulaşım sağlayabilirler.

KURUM: Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi

ADRES: İslamsaray Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:223 İzmir/Bergama

SABİT TELEFON: +90 (232) 631 56 66

SABİT TELEFON: +90 (232) 631 28 95

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