TFF 3. Lig 3. Grup’ta sezonun ilk yarısını zirve ortağı olarak tamamlayan Ayvalıkgücü Belediyespor, tarih yazan bir etkinliğe imza attı. Kulüp, Yunanistan’ın Midilli Adası’nda Aetos Loutron takımıyla 86 yıl sonra tekrar dostluk maçı yaptı. İlk olarak 1938 yılında Midilli ekibinin davetiyle gerçekleşen bu tarihi karşılaşma, 86 yıl sonra yeniden hayat buldu. 1938’de Ayvalık ve Midilli’nin futbol takımları arasında oynanan ilk dostluk maçından tam 86 yıl sonra, iki ekip bir kez daha sahada buluştu. Midilli Adası’nda oynanan ve dostane bir şekilde berabere sonuçlanan maç, iki komşu halkın yıllar süren dostluk bağını pekiştirdi.

Anlamlı mesajlar verildi

Maçın ardından Ayvalıkgücü Belediyespor, sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj paylaştı. Kulüp açıklamasında, “Bugün burada çok özel bir organizasyon ile iki kıyının futbol takımlarının dostluk maçı için bulunuyoruz. Geriye baktığımızda Ayvalıkgücü Spor Kulübü profesyonel takımı olarak dedelerimizin 1938 yılında Midilli Adası’na davet edilerek başlatılmış olan bu dostluk maçının ikincisini, torunları olarak bizler yapmak nasip oldu. Bizler iki kıyı insanları olarak hep dostuz, kardeşiz ve öyle de kalacağız” ifadeleri yer aldı. Midilli’de oynanan karşılaşma, sporun yalnızca bir oyun olmadığını, aynı zamanda dostluk, kardeşlik ve barış için bir köprü olduğunu bir kez daha gösterdi. Ayvalıkgücü ve Aetos Loutron’un sahadaki samimiyeti, iki ülkenin halkları arasındaki güçlü bağların sembolü oldu.