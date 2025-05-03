İzmir’in Karabağlar ilçesinde evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 22 yaşındaki A.E., polis operasyonu sırasında yüksekten düşerek yaralandı. Adreste yapılan aramada 2 bin 475 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

2 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında A.E.’nin adresine operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin eve baskın yaptığı esnada A.E., kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek yaralandı.

Evde yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş toplam 2 bin 475 adet uyuşturucu nitelikli hap bulundu. Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tedavi sonrası tutuklandı

Yaralanan A.E., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.