TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden İzmir temsilcisi Bergama Sportif Faaliyetler isim değişikliğine gitti. Ligin ilk 3 haftasında Denizlispor, Mardinspor ve Orduspor’a mağlup olacak ligde 0 puanla 15. sırada yer alıyor. Lige tecrübeli çalıştırıcı Halim Karaköse yönetiminde başlayan ve henüz ligin 2. Haftasındaki Mardinspor karşılaşmasının ardından takımdaki görevinden ayrılan Bergama’da Engin Dursun göreve getirilmişti.

Sezon başında Bergama Sportif Faaliyetler Başkanı İhsan Çoruhlu kulübün ismini ‘İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü’ olarak değiştirmek için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurmuştu. Logo ve isim değişikliği başvurusunun ardından Türkiye Futbol Federasyonu takımın adını ve logosunu değiştirmeyi onayladı.

Bergama Sportif Faaliyetler, bundan sonra ‘İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü’ adı ile sportif faaliyetlerine devam edecek.