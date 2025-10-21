Bergama, Bakırçay Ovası’nın üreticilerini bir araya getirecek önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Bergama Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 23–26 Ekim 2025 tarihleri arasında Bergama Otogarı’nda düzenlenecek. Ziyaretçiler fuarı her gün 10.00–18.00 saatleri arasında gezebilecek.

Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası ve Bergama Ziraat Odası’nın desteğiyle Alsancak Fuarcılık tarafından organize edilen etkinlik, bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, üreticiler ve firmaları aynı çatı altında toplayacak.

Fuar kapsamında traktörlerden modern tarım makinelerine, yem, gübre ve sulama sistemlerinden enerji çözümleri ile hayvancılık ekipmanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek.

Fuar organizatörleri, Bergama, Dikili, Kınık, Soma, Kırkağaç, Aliağa ve Menemen gibi ilçelerdeki tarım potansiyeline dikkat çekerek etkinliğin önemine vurgu yaptı.

“Bu fuar, üreticilerimizin yeni iş bağlantıları kurmasına, sektörün son teknolojilerini yakından tanımasına ve rekabet gücünü artırmasına katkı sağlayacak.”

Ayrıca fuar süresince çiftçilere özel indirimli satış kampanyaları da gerçekleştirilecek.

Bergama Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın, bölge ekonomisine doğrudan katkı sunması ve tarımsal verimliliği artıracak yeni iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.

Fuarın, Ege Bölgesi’nin tarım potansiyelini ulusal ölçekte tanıtması da hedefleniyor.