Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Net UYP açığı, 2025 Ağustos itibarıyla eksi 341,7 milyar ABD doları oldu. Rezerv varlıklar ise tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaştı.

Yurt dışı varlıklar ve yükümlülükler

Ağustos ayında Türkiye’nin yurt dışı varlıkları yüzde 2,2 artarak 386,9 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 0,8 artışla 728,6 milyar dolar oldu. Böylece net UYP açığı bir önceki ay 343,9 milyar dolardan 341,7 milyar dolara geriledi.

Rezerv varlıklar rekor kırdı

Rezerv varlıklar 9,1 milyar dolar artarak 178,4 milyar dolara ulaştı. Doğrudan yatırımlar yüzde 1,1 artarak 71,6 milyar dolar, diğer yatırımlar ise yüzde 1,2 azalarak 132,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları ise yüzde 2,6 düşüşle 39,8 milyar dolar oldu.

Yükümlülüklerdeki değişimler

Genel Hükümet’in DİBS yükümlülükleri yüzde 8,9 artarak 15,5 milyar dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışın etkisiyle yüzde 1,2 artarak 223,6 milyar dolara ulaştı.

Portföy yatırımları yüzde 1,6 artışla 127,9 milyar dolar, diğer yatırımlar yüzde 0,4 artışla 377,1 milyar dolar oldu.

Analiz ve değerlendirme

Net UYP açığındaki hafifleme, yurt dışı varlıkların artışı ve rezervlerdeki rekor seviye ile desteklendi. Bu veriler, Türkiye ekonomisinin dış pozisyonu hakkında önemli göstergeler sunuyor ve yatırımcılar için kritik bir referans niteliği taşıyor.