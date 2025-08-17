İzmir Körfezi, Bergama Vapuru’nda düzenlenen “Caz Gecesi” etkinliğiyle müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Nükhet Yalçın Jazz Quartet’in performansı, tarihi vapurda hem müzik hem dans dolu anlara sahne oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZDENİZ AŞ tarafından organize edilen “Caz Gecesi”, İzmir Körfezi’nde tarihi Bergama Vapuru’nda gerçekleşti. İzmirliler, Körfez turu eşliğinde cazın büyüleyici ezgileriyle buluştu.

Etkinlikte sahne alan Nükhet Yalçın Jazz Quartet, caz ve Latin müziğinden Türk hafif müziği klasiklerine, rock ve blues yorumlarına uzanan geniş bir repertuvar sundu. Sanatçılara; piyanoda Mehmet Ariç, basta Uğur Yalçın ve trompette Uğur Sayınbatur eşlik etti.

Katılımcılar arasında yer alan Ayşe Türüdüoğlu, “Tarihi bir vapurun bu şekilde değerlendirilmesi çok hoşumuza gitti. Körfez turu yapılması ayrı bir keyif. Böyle bir etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

13 yaşındaki piyanist Rüzgar Koçak ise, “Şarkıları çok beğendim, çok iyi çalıyorlar. Caz müziğini seviyorum. Nükhet Yalçın’ın sesi de çok güzel” sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte biletler kısa sürede tükendi. Ayrıca şehit yakınları, gaziler ve engelli yurttaşlar rezervasyonla etkinliğe ücretsiz katılma imkânı buldu. Vapurda büfe hizmeti de sunuldu.

Caz tutkunlarının unutulmaz bir gece yaşadığı Bergama Vapuru konseri, İzmir’de yaz akşamlarının en özel etkinliklerinden biri oldu.