İzmir’in Bergama ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yangın şiddetli rüzgârın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Yukarıbey ile Hacıhamzalar mahalleleri yakınlarında sabah saatlerinde anız yakılması sonucu yangın çıktı.

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Rüzgârın etkisiyle ormanlık bölgeye sıçrayan yangına ilk müdahale İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin köy muhtarlarına dağıttığı su tankerleri ile yapıldı. Kırsal mahallelerden Terzihaliller, Göbeller, Aşağıcuma, Karaveliler muhtarları, yangını söndürmek için seferber oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da yangına hemen müdahale etti. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için önlem alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Kaynak: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ