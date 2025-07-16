Merkezi yönetim bütçe açığı, 2025 yılı haziran ayında 330,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylelikle, yılın ilk altı ayında bütçe açığı toplam 980,5 milyar TL seviyesine ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 239,6 milyar TL olurken, bütçe gelirleri 909,4 milyar TL olarak kaydedildi.

2025 haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 239 milyar 603 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı ayına göre giderler yüzde 43,1 oranında arttı. Faiz harcamaları 275 milyar 675 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 963 milyar 928 milyon TL olarak gerçekleşti.

Harcamalar için 2025 yılı bütçesinde öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon TL ödeneğin kullanımı devam etti. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 8,4 olarak hesaplandı.

Haziran 2024’te 176 milyar 4 milyon TL olan faiz dışı açık, 2025 haziranında 54 milyar 501 milyon TL’ye geriledi. Bu düşüş, bütçe açığının ana kalemlerinde önemli bir iyileşme olduğunu gösterdi. Faiz hariç bütçe giderlerinin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 7,5 oldu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri 2025 haziranında 909 milyar 427 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2024 haziran ayına göre yüzde 53,8 artış anlamına geliyor. Vergi gelirleri 764 milyar 929 milyon TL, vergi dışı gelirler ise 117 milyar 756 milyon TL olarak kaydedildi. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 6,9 oldu.