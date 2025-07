İzmir'in Bergama ilçesinde öğrencilerin her gün 500 metre boyunca araç trafiği altında yürüyerek ulaştığı Fevzipaşa İlkokulu’na üst geçit yapıldı. Öğrencilerin güvenli geçişini sağlayan proje, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.



500 metrelik tehlikeli yol tarihe karıştı

Bergama Çevre Yolu’nun hizmete girmesinin ardından Fevzipaşa İlkokulu’na giden öğrenciler, sabah ve akşam saatlerinde artan trafik nedeniyle risk altında kalıyordu. Bölge sakinlerinin talebi üzerine harekete geçilerek, okul güzergâhına modern bir üst geçit inşa edildi.

Milletvekili Çankırı’dan destek

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ağustos 2023’te Bergama Ziraat Odası’nda muhtarlarla yaptığı toplantıda, üst geçit talebini Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’ne iletti. Sürecin hızla ilerlemesiyle yapımı tamamlanan geçit, öğrenci ve velilerin kullanımına sunuldu.

“Eğitim yolunda engel tanımayız”

Üst geçitte öğrenci ve velilerle incelemelerde bulunan Çankırı, şu ifadeleri kullandı:

“Bergama UNESCO mirası bir ilçe. Trafik keşmekeşliğinin bu tarihi dokuya zarar vermemesi için çevre yolu zorunluydu. Mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, çocukların her gün tehlikeli biçimde yol geçtiğini öğrendik. Bu kabul edilemezdi. Can güvenliği her şeyden önce gelir. Eğitim yolunda hiçbir engeli tanımayız.”

“Poz değil hizmet veriyoruz”

Çankırı, hizmet odaklı çalışmaların süreceğini belirterek şunları söyledi:

“Hükümet olarak özde hizmet anlayışını benimsiyoruz. 30 ilçede ortak hedefimiz sorunsuz İzmir. Gerçek hizmet, pozlarla değil sahadaki çözümlerle ölçülür.”

Vatandaşlardan teşekkür

Yeni üst geçit sayesinde öğrenciler güvenli şekilde okullarına ulaşmaya başladı. Veliler ve bölge sakinleri projeye destek verenlere teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.