TFF 3. Lig’in yeni ekiplerinden Yalova FK, Bucaspor 1928’den ayrılan tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin yakın zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.



Bucaspor 1928 ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928’de ayrılıklar devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2025’e kadar sözleşmesi bulunan 38 yaşındaki Yasin Öztekin, sözleşmesini uzatmama kararı alarak serbest oyuncu statüsüne geçti.

Yalova FK ile görüşmeler olumlu geçti

Sözleşmesinin sona ermesiyle birçok takımdan teklif alan Yasin Öztekin'e en ciddi ilgiyi TFF 3. Lig’in yeni takımlarından Yalova FK gösterdi. Taraflar arasındaki görüşmeler olumlu ilerledi ve prensip anlaşmasına varıldı. Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

Bucaspor’daki performansı dikkat çekti

Yasin Öztekin, son iki sezonda Bucaspor 1928 formasıyla toplam 64 karşılaşmada görev aldı. Bu süreçte 25 kez rakip fileleri havalandırarak önemli bir katkı sağladı.