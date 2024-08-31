30 Ağustos Zafer Bayramı, Bergama’da düzenlenen fener alayıyla kutlandı. 200 metrelik Türk bayrağı ile gerçekleşen yürüyüş, ilçenin sokaklarını kırmızı-beyaz renklere boyadı.

Fener alayında dev Türk bayrağı

26 Ağustos tarihinde başlatılan Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’in Bergama ilçesinde de büyük bir coşkuyla kutlandı. İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin merkezde düzenlediği etkinliklerin yanı sıra, Bergama’da da özel programlar gerçekleştirildi.

Bergama’da düzenlenen etkinliklerin en dikkat çekici bölümü, akşam saatlerinde gerçekleştirilen fener alayı oldu. Yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte, 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağı açılarak, Bergama’nın tarihi sokakları kırmızı-beyaz renklere büründü. Etkinlik, zaferin coşkusunu yaşatırken, Bergama halkının büyük ilgisini topladı.

200 metrelik bayrakla fener alayı yürüyüşü

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, fener alayına katılarak, kutlamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, “26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanması, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin zafer günüdür. Bugün, Bergama’da geleceğe umutla bakan bir şehir hissettik” dedi. Çelik, fener alayında açılan dev Türk bayrağı eşliğinde yapılan yürüyüşün, zafer coşkusunu doruğa çıkardığını belirtti.