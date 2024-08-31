İzmir Yazarlar Kooperatifi (İZYAKO), edebiyat dünyasına kazandırdığı yeni eserlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Ağustos ayında, iki eser kooperatif üyelerine ait olmak üzere, toplamda üç yeni yayınla okuyucularla buluşan İZYAKO, kurulduğu günden bu yana 42 esere ev sahipliği yaptı. İşte kooperatifin son dönemde yayınladığı eserler:

Camdan At: Çocuklar için deprem bilinci

İZYAKO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aysun Nacarfırat'ın kaleme aldığı "Camdan At", 5-9 yaş grubundaki çocuklara yönelik bir deprem bilinci kitabı. Nacarfırat, İzmir’deki 30 Ekim depreminden etkilenmiş bir Jeoloji mühendisi olarak, yaşadığı tecrübeleri ve akademik bilgisini çocuklarla paylaşıyor. Eser, psikolog onayından geçirilmiş olup, deprem anında nasıl davranılması gerektiğini öğretici bir üslupla anlatıyor. "Camdan At," Aysun Nacarfırat'ın "Fesleğenim Fısıldıyor," "Bir Dolunay Rüyası" ve "Miss Amber Pansiyonu"ndan sonra yayımlanan dördüncü kitabı.

Benim insanlarım: Ege’nin yaşam öyküleri

İZYAKO’nun kurucu ortaklarından Turgut Üzüm’ün "Benim İnsanlarım" adlı yeni kitabı, Ege Bölgesi’nin Uşak başta olmak üzere yaşanmış insan hikayelerini derliyor. Üzüm, uzun yıllar süren yazım serüveninde "KESK Tarihi," "Kuva-yı Milliyeci Hacı Müftü," "Yağmur Gelini," "Ramiz Bey ve Torunları," "Dedem ve Oğulları" ve "Kilim Kokulu Kadınlar" isimli eserlerinin ardından yedinci kitabını yayımlamış oldu.

Şiir dünyasına yeni bir isim: Begonviller

İZYAKO’nun yeni yazarları destekleme politikası kapsamında edebiyat dünyasına adım atan Dudu Nur Kara, "Begonviller" adlı şiir kitabını yayınladı. Kara, eserini önümüzdeki günlerde düzenleyeceği imza günü ile okuyucularıyla paylaşacak.

İZYAKO’nun sürekli büyüyen yayın portföyü, yazarları ve eserleriyle edebiyat dünyasına katkıda bulunmayı sürdürüyor. Yeni eserler, okuyucuların ilgisini çekmeye ve çeşitli edebi türlerde bilgi edinmelerine olanak sağlamaya devam edecek.