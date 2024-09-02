Türkiye'nin uluslararası arenada tanıtımına büyük katkı sağlayan Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası (SEEOC), Bergama'da düzenlendi. 22 ülkeden gelen 756 sporcu, Bergama’nın tarih kokan sokakları ve nefes kesen doğal güzellikleri arasında kıyasıya yarıştı. Aynı organizasyon kapsamında düzenlenen Pergamon O-Week Oryantiring Yarışmaları da yoğun ilgi gördü.

Bergama’nın tarihi ve doğası sporculara eşlik etti

Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası, Bergama’nın büyüleyici tarihi ve doğal dokusu içerisinde gerçekleşti. Sporcular, Kozak Yaylası, Ayvatlar Köyü, Karaveliler Köyü ve Bergama merkezdeki zorlu parkurlarda mücadele etti. Hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılık gerektiren bu yarışlarda, Türkiye Oryantiring Milli Takımı da 32 sporcu ile yer aldı.

Pergamon O-Week yarışması uluslararası arenaya taşınıyor

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Pergamon O-Week Oryantiring Yarışması, uluslararası sporcuların katılımıyla büyük yankı uyandırdı. Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ederken, bu tür kültürel ve sportif etkinliklerin Bergama’nın tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca, bu etkinliklerin Bergama’nın uluslararası arenada daha fazla tanınmasına vesile olacağını belirtti.

Asklepion’da tarihi ödül töreni

Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreni, antik tıp merkezi Asklepion’un mistik atmosferinde gerçekleştirildi. Dereceye giren sporcular, başarılarını bu tarihi mekânda kutlarken, aileleri de unutulmaz anlara tanıklık etti. Bu organizasyon, hem bölgenin tanıtımı hem de oryantiring sporunun Türkiye’de yaygınlaşması açısından büyük bir adım olarak değerlendirildi. Törende bir konuşma yapan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, emeği geçen herkese teşekkür ederek, Bergama’nın kültürel ve sportif faaliyetlere verdiği desteğin artarak devam edeceğini söyledi.

Bu şampiyona, Bergama’nın hem tarihi hem de doğal güzelliklerini uluslararası alanda tanıtan önemli bir etkinlik olarak hafızalara kazındı. Gelecek yıllarda da bu tür organizasyonların Bergama’da düzenlenmesi, bölgenin tanıtımına ve turizmine büyük katkılar sunmaya devam edecek.