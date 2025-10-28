İzmir’in Bergama ilçesinde aşırı yağış nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Bayatlı, Ayvazeli ve Gökmen derelerinin taşması sonucu 30 kişi mahsur kaldı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Bergama’da gece başlayan yoğun yağış, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Sadece bir saat içinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşerken, sabah saat 06.00 itibariyle toplam yağış miktarı 137 kilograma ulaştı.

Bayatlı, Ayvazeli ve Gökmen derelerinde taşkın meydana gelirken, aşırı yağışlar en çok Fatih, Bahçelievler ve Maltepe mahallelerini etkiledi. İlçedeki 19 merkez mahallenin 10’unda su baskınları görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 216 su baskını ihbarı ulaştı; 74’üne itfaiye ekipleri müdahale etti. Bölgeye çok sayıda vidanjör, iş makinesi ve ekip gönderilirken, sahada 7 itfaiye ekibi görev yaptı. Mahsur kalan yaklaşık 30 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, saha çalışmalarının birimler arası koordinasyonla aralıksız devam ettiği belirtildi.