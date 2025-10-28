Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasının çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025–2026 çalışma takvimine göre, öğrenciler kasım ayında kısa bir ara verecek. Ara tatil 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak, 14 Kasım Cuma günü sona erecek.

Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde, 9–10 Kasım ve 15–16 Kasım ile birlikte toplam tatil süresi 9 güne çıkıyor.

Bakan Tekin, öğretmenlerin beklediği ara tatil kararını sosyal medya hesabından duyurdu:

"Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun."