İzmir’in Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi’nin mahkeme kararıyla kapatılmasının ardından çöplerin yeni adresi Bergama oldu. Ancak Bergama’daki tesisin günlük kapasite sınırına ulaşması, kentte çöp krizini derinleştirdi.

Bergama tesisi kota uyguladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı tesisi kapanınca oluşan günlük 5 bin tonluk çöpün bir kısmını Bergama ve Ödemiş’e taşımaya başladı. Ancak Bergama’daki tesisi işleten Biotrend, günlük 840 tonluk kapasitenin dolması sonrası çöp kabulünü durdurdu.

Bu durum, çöp arabalarının geri çevrilmesine ve toplama işlemlerinin aksamasına yol açtı. Yoğun nüfuslu bölgelerde sokaklarda çöp yığınları oluşurken, sıcak havayla birlikte kötü koku ve hijyen sorunu vatandaşların tepkisini çekiyor.

İzmir’deki çöp yükü arttı

Harmandalı tesisi kapanmadan önce, İzmir’de günlük 5 bin ton çöpün yaklaşık 3 bin tonu Harmandalı’na dökülüyordu. Tesisin kapanmasıyla birlikte bu yük, Bergama ve Ödemiş’e yönlendirildi. Ancak tesislerin kapasite sınırları, çöp taşımacılığını zorlaştırıyor ve sokaklarda atık birikmesine neden oluyor.

Vatandaşlar tepkili

Sıcak havanın etkisiyle kötü koku ve hijyen sorunları büyürken, vatandaşlar çöp toplama süreçlerinin hızlandırılmasını talep ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin acil çözüm arayışları devam ediyor.