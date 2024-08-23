İzmir’in Bergama ilçesinde bugün saat 10.16’da Kaşıkçı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. İhbarın ardından hızlı bir şekilde harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için kapsamlı bir müdahale gerçekleştirdi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangın yerine 3 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi. Havanın ve yerin desteğiyle yapılan müdahale sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.