İzmir’in Bergama ilçesinde saat 14.23'te başlayan orman yangını, bölgedeki ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangının etkileri ve söndürme çalışmaları hakkında detaylar açıklandı.

Hızlı müdahale ile yangın kontrol altına alındı

Yangının Ayvatlar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başladığı öğrenildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına müdahale için dört uçak, üç helikopter, dört arazöz, iki su ikmal aracı, bir dozer ve bir yer ekibi gönderdi. Ekipler, hem havadan hem de karadan etkili bir mücadele sergileyerek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları hızla devam ediyor.