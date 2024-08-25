Polonya Devlet Bakanı Jacek Siewiera ve beraberindeki heyet, Türkiye ziyareti sırasında ASELSAN ve Sefine Tersanesi tarafından geliştirilen MARLİN İnsansız Deniz Aracı'nı (İDA) inceledi. Polonyalı yetkililere ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Sefine Tersanesi’nden yöneticiler eşlik etti. Ziyaret sırasında MARLİN İDA'nın gelişmiş faydalı yükleri ve özgün elektronik harp süiti tanıtıldı.

İş birliği ve stratejik işler

Polonya heyeti, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla ziyareti duyurdu ve MARLİN İDA’nın yeteneklerinin gösterimine katıldıklarını belirtti. Heyet, Türk ortaklarının iş birliği fırsatlarına ve uzun vadeli stratejik işbirliklerine olan ilgisini vurguladı.

MARLİN İDA’nın özellikleri

MARLİN İDA, Türk Donanması’na 19 Ocak 2024'te teslim edildi ve dünyada elektronik harp yeteneğine sahip ilk insansız su üstü aracı olarak dikkat çekiyor. 15 metre uzunluğunda, alüminyum gövdeye sahip olan MARLİN, 36 knot hızla hareket edebiliyor ve 5 şiddetindeki deniz durumunda dahi görev yapabiliyor. Yüksek teknolojiye sahip bu platform, benzerlerinden üstün özellikleriyle ayrışıyor.