Bergama'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü, büyük bir coşku ve gurur içinde kutlandı. Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, geçmişin derslerinden yola çıkarak geleceğe yönelik adımlar atmanın önemine vurgu yaptı.

Çelenk sunumuyla başlayan tören

Bergama Hükümet Konağı önünde başlayan törene Bergama Kaymakamı Avni Oral ve diğer protokol üyeleri katıldı. Tören, çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’nda devam ederken, vatandaşlara hitaben konuşan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Bergama’nın tarihindeki önemli anlara değindi.

Bergama’nın işgal yılları ve kurtuluşu

Prof. Dr. Çelik, konuşmasında Bergama’nın işgal yıllarına ve bu dönemdeki direniş hareketlerine dikkat çekti. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında itilaf devletlerinin Anadolu’yu işgal ettiğini belirten Çelik, Bergama'nın 15 Mayıs 1919'da işgal edildiğini ve 19 Haziran 1919’da yeniden işgal altına alındığını ifade etti. Bu dönemde Balıkesirli Kemal Bey’in direniş organizasyonunu sağladığını ve bir hafta boyunca işgali engellediğini hatırlattı.

Bağımsızlık ateşi ve Türkiye’nin kurtuluşu

14 Eylül 1922’de Bergama’nın kurtuluşunun gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Çelik, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bu başarıda büyük rol oynadığını söyledi. Çelik, “Bugünün anlamına baktığımızda, çok şey yapmamız gerekiyor. Geleceğimiz için daha çok çalışmalıyız” dedi.

Bergama’nın geleceği için yeni adımlar

Bergama’nın geçmişinden dersler çıkararak geleceğe dönük adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Çelik, gençlerin uluslararası nitelikte eğitim almalarının önemini belirtti. “UNESCO Dünya Mirası Bergama’mıza baktığımızda geçmişimizi unutmadan geleceğe yönelik çalışmalar yapmalıyız” diyen Çelik, Bergama Belediyesi olarak çocukların eğitimine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Tören ve kutlamalar

Tören, Türkiye Kuva-yi Milliyet Mücahitler Derneği Bergama Şubesi Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisi ile başladı. Ardından Mualla Ersezgin Ortaokulu öğrencisi Gülce Delen, “Bergama” isimli şiirini okudu. Bergama Halk Eğitim Merkezi ve Kılıç Kalkan Derneği'nin gösterileriyle devam eden program, çeşitli halk oyunları ve etkinliklerle sona erdi.

İzmir devlet senfoni orkestrası konseri

14 Eylül akşamı, Bergama'nın Kurtuluşunun 102. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Asklepion Antik Tiyatro’da İzmir Devlet Senfoni Orkestrası bir konser verecek. Ayrıca, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı'nın 35. Yıldönümü Kültür Sanat Ödül Töreni de gerçekleştirilecek.