Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü’nün “Taşların Hafızası Söyleşi Serisi” kapsamında düzenlediği etkinliğe, Bergama Belediyesi eski başkanlarından ve araştırmacı-yazar Sefa Taşkın konuk oluyor. Söyleşi, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’de Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’nde yapılacak.

Bergama’dan Bornova’ya ilham

Sefa Taşkın, 1989-1999 yılları arasında iki dönem yürüttüğü belediye başkanlığı süresince Bergama’da kültürel mirasın korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmaları paylaşacak. Sunumda, sivil toplum iş birlikleri, halk katılımı, karşılaşılan zorluklar ve elde edilen başarılar detaylı biçimde ele alınacak.

Kültürel mirasın geleceği konuşulacak

Söyleşide, arkeolojik alanların korunması ve yaşatılması konusunda uygulanan yöntemler, kültürel miras odaklı eğitim programları, festivaller ve uluslararası iş birlikleri gibi konular da masaya yatırılacak. Taşkın, Bergama’nın UNESCO Dünya Mirası süreci ve uluslararası tanınırlığını artıran projeleri de Bornovalılarla paylaşacak.