Son dakika haberine göre İzmir Yeşildere Caddesi Bornova yönünde meydana gelen kaza nedeniyle trafik yoğunluğu Uçanyol Kavşağı'na kadar uzandı.

Yoğunluk Uçanyol'a kadar ulaştı

İzmir'in ana arterlerinden Yeşildere Caddesi'nde, su kemerleri mevkiinde Bornova yönünde bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araç nedeniyle bölgede trafik akışı ciddi şekilde etkilendi.

Kaza sonrasında yol dışı yapılan araç için çekici çalışmaları devam ederken, trafik akımının sonu Uçanyol Kavşağı'na kadar geriledi.

Sürücülere alternatif güzergah uyarısı

Yetkililer, Yeşildere Caddesi'ni kullanacak sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Araç kaldırma çalışmaları tamamlanana kadar bölgede trafik yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri'nin yaptığı açıklama şöyle:

YEŞİLDERE CADDESİ'NDE TRAFİK KAZASI Yeşildere Caddesi su kemerleri mevkii Bornova istikametine trafik kazası meydana gelmiştir. Aracı yol dışı yapma çalışması devam ediyor olup bu noktadan geriye doğru trafik akımının sonu Uçanyol Kavşağı'ndadır. Güzergahı kullanacak olan sayın yol kullanıcılarımızın bilgisine sunulur.