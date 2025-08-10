Bergama’da teleferik yolcu kurtarma tatbikatını başarıyla tamamlayan Emine Şener, ilçede bu alanda görev yapan ilk kadın kurtarmacı olarak kayıtlara geçti.

İzmir’in Bergama ilçesinde gerçekleştirilen teleferik yolcu kurtarma tatbikatı, önemli bir ilke sahne oldu. Tatbikata katılan Emine Şener, gösterdiği başarılı performans ile Bergama’da görev alan ilk kadın kurtarma personeli olma unvanını kazandı.

Eğitimini 2017’de tamamladı

Emine Şener, 2017 yılında Alanya Teleferik’in açılış sürecinde, teleferik operatörlük belgesi almak için Makina Mühendisleri Odası’nın düzenlediği kursa katıldı. Oda tarafından yeterli başvuru olması durumunda açılan bu eğitimi tamamlayan Şener, sınavı başarıyla geçerek sertifikasını aldı.

Tatbikatta teknik başarı sergiledi

Bergama’daki kurtarma tatbikatında, teleferikte yaşanabilecek olası arıza ve acil durumlara karşı yolcuların güvenli tahliyesi uygulandı. Tatbikat süresince teknik yeterliliğini sergileyen Emine Şener, zorlu bir alanda kadınların da etkin şekilde görev alabileceğini gösterdi.

Emine Şener’in göreve başlamasıyla birlikte, bölgede kadınların afet ve kurtarma alanındaki temsiliyeti açısından da önemli bir adım atılmış oldu.