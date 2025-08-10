Kula’da durdurulan araçtan sentetik uyuşturucu çıktı

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekipleri, gece saatlerinde durdurdukları bir araçta yaptığı aramada 258 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Araç ihbar üzerine durduruldu

Edinilen bilgiye göre, 9 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.30 sıralarında bir ihbarı değerlendiren Kula İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, O.Ç. (32) isimli şahsın kullandığı aracı ilçe girişinde durdurdu. Jandarma ekipleri, araç üzerinde detaylı arama gerçekleştirdi.

258 adet sentetik hap ele geçirildi

Yapılan aramada, aracın çeşitli bölümlerine gizlenmiş halde toplam 258 adet sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere jandarma tarafından el konuldu. Araç sürücüsü O.Ç. ise olay yerinde gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli O.Ç., adliyeye sevk edilmek üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Ele geçirilen uyuşturucu haplar ile ilgili soruşturma başlatıldı.