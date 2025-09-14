14 Eylül vesilesiyle düzenlenen törenlerde, ilçe halkı ve protokol bir araya gelerek Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkma kararlılığını bir kez daha gösterdi.

Tören alanında gerçekleştirilen programda konuşan yetkililer, kurtuluş mücadelesinin önemine vurgu yaptı. Birlik ve beraberlik mesajları verilirken, geçmişte yaşanan zorlukların hatırlatıldığı konuşmada şu ifadelere yer verildi:

“Eğer biz birlik olamazsak, bir gün yan yana olduğumuz komşumuzdan bile savaş günlerinde düşmandan gördüğümüz kadar büyük bir düşmanlık görebiliriz. Her birimiz, bir Bergamalı olarak daha sağlıklı ve daha mutlu bir şehirde yaşamak, Cumhuriyetimizi korumak adına üzerimize düşen görevleri yerine getirmek zorundayız. Bizleri bugünlere ulaştıran başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Kuvayı Milliye kahramanlarını rahmet ve saygıyla anıyoruz.”

Konuşmaların ardından halkoyunları ekipleri sahne aldı ve yöresel danslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Öğrenciler tarafından okunan kurtuluş temalı şiirler ise duygusal anlara sahne oldu.

Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarının aziz hatıraları önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.

Bergama halkı, kurtuluşun 103. yılında hem gurur hem de minnet duygularıyla bir araya gelirken, “Bergama’mızın kurtuluş yıl dönümü kutlu olsun” mesajı verildi.