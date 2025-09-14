Düğün salonunda klasik takı töreni devam ederken davetlilerden Sait Ece, elinde bir araba jantıyla salona giriş yaptı. Sahneye çıkan Ece, gelin ve damada altın ya da para yerine jant hediye ederek herkesi şaşkına çevirdi.

Salondaki davetliler, önce büyük bir şaşkınlık yaşarken ardından kahkahalara boğuldu. Gelin ve damadın ise bu alışılmadık hediyeyi tebessümle kabul etmesi, salonda keyifli anların yaşanmasını sağladı.

Misafirlerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda kullanıcı videoya esprili yorumlar yaparken, “Bu hediyeyi unutmazlar”, “Takı merasimlerinde yeni trend jant olabilir” gibi paylaşımlar dikkat çekti.

Çeşme’deki düğün, sıra dışı takı hediyesiyle hem salonda hem de sosyal medyada uzun süre konuşulacak anlara sahne oldu.