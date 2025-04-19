"Gönül Dağı" dizisinin ünlü oyuncusu Berk Atan, Eskişehir’de geçirdiği kazanın ardından yoğun bakıma alındı. İlk görüntüler ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Berk Atan, 'Gönül Dağı' dizisinde canlandırdığı 'Taner' karakteriyle tanınıyor. Dün Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, sete giderken geçirdiği kazada ağır yaralandı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Atan, yoğun bakıma alındı. Kazanın ardından olay yerinden ilk görüntüler de ortaya çıktı.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesindeki Sazak Mahallesi'nde, Y.U.K.'nin kullandığı minibüs direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Minibüste bulunan Berk Atan ve yanındaki Aybike Sağlam Taşkın yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri, ihbar üzerine olay yerine hızla intikal etti ve yaralıları hastaneye kaldırdı.

Berk Atan'ın kaburgası kırık

Eskişehir Şehir Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Berk Atan'ın kaburgasında kırık tespit edildi. Saat 21.30'da KVC yoğun bakıma alınan Atan'ın durumu stabil fakat ağrılarının oldukça fazla olduğu belirtildi. Dr. Gökhan Guneren tarafından tedaviye alınan Atan, göğüs cerrahisi müdahalesi sonrası yoğun bakımda izleniyor.

Aybike Sağlam Taşkın’ın durumu stabil

Kazadan sonra Aybike Sağlam Taşkın’ın yapılan tetkiklerinde vertebra fraktürü tespit edildi. Saat 23.30'da başarılı bir operasyon geçiren Taşkın, Beyin Cerrahi 1 Servisi'nde izlenmeye devam ediyor. Genel durumunun stabil olduğu, ancak tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olay yerinden ilk görüntüler geldi

Kazanın ardından olay yerinden gelen ilk görüntülerde, minibüsün şarampole devrilmiş olduğu ve araçta ciddi hasar olduğu görülüyor. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine hızla bilgi vererek, Atan ve Taşkın’ın hastaneye kaldırılmasını sağladı.