Beşiktaş'ta bir dönem forma giyen futbolcular Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, rutin doping testlerinde pozitif sonuç verdikleri için futboldan 4 yıl süreyle men edildiler. Kanlarında yasaklı maddeler tespit edilen her iki oyuncunun lisansları askıya alındı.

Futbol kariyerleri çöktü

Sosyal medyada birlikte paylaştıkları fotoğraflarla gündem olan Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, futbol dışındaki paylaşımları ve profesyonellikten uzak tutumlarıyla dikkat çekmişti. Genç yaşta büyük bir potansiyel taşıyan ikili, yaşadıkları bu skandal sonrası futbol kariyerinde büyük bir darbe aldı. Takımlarında uzun süre tutunamayan oyuncular, doping cezasının ardından profesyonel kariyerlerinde tamamen kayboldu.

Futbol severler, Emirhan ve Berkay'ın kariyerlerinin son bulmasından dolayı büyük bir şaşkınlık yaşadı. Potansiyelli futbolcuların bu talihsiz durumları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı