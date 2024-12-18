Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek, iki ülke arasındaki iş birliğini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarı ve bölgenin istikrarı konusundaki ortak anlayışı vurguladı.

Lübnan'daki durum ve İsrail’in saldırıları

Erdoğan, Lübnan’ın yaşadığı zorlukları gündeme getirerek, “Lübnan, tıpkı Filistin gibi geride bıraktığımız yılı İsrail tehdidiyle tamamladı. Lübnan'da ateşkes sağlanmış olsa da, İsrail’in saldırılarında 4 bin Lübnanlı hayatını kaybetti. Bu süreçte Türkiye, Lübnan’ın yanında durarak insani yardımlarını sürdürmüştür,” dedi.

Suriye'deki durum ve işbirliği vurgusu

Suriye’deki son gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, “Suriye’de artık yeni bir dönem başlamıştır. Suriye'nin istikrarı, bölgenin istikrarıdır. Türkiye ve Lübnan olarak, birlikte hareket etmemiz gerektiğini kabul ettik,” ifadelerini kullandı. Suriye'nin yeniden imarı ve günlük yaşamın normalleşmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirten Erdoğan, "Suriye halkının geleceği için uluslararası toplumun desteği çok önemli" dedi.

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve uluslararası destek

Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda Türkiye’nin taviz vermeyeceğini yineleyen Erdoğan, “Bölücü emellere karşı tutumumuz nettir. Türkiye, Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir,” diye ekledi. Erdoğan, Suriye'deki yeniden yapılanma sürecinin tüm bölgeye fayda sağlayacağını belirtti.

Yeni dönemin başlangıcı ve ortak hedefler

Erdoğan, Türkiye ve Lübnan olarak, "Suriye’yi yeni bir şevkle ayağa kaldırmayı hedefliyoruz" diyerek, bölge ülkelerinin birlikte hareket etmelerinin önemine dikkat çekti. Bu süreçte, Suriye halkı ve bölge ülkelerinin karşılıklı uzlaşı ve dayanışma içinde hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.