2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, altyapısından yetişen eski kalecisi Berke Özer’in UEFA Avrupa Ligi'nde Roma’ya karşı gösterdiği tarihi performansla gururlandı. Lille forması giyen 25 yaşındaki milli kaleci, takımı 1-0 öndeyken, üst üste 3 penaltı kurtararak maça damga vurdu.

Berke Özer’in tarihi penaltı kurtarışı

Fransa'nın Lille kulübünün kalecisi Berke Özer, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma deplasmanında sergilediği performansla tarihe geçti. 81. dakikada Artem Dovbyk’in penaltı şutunu kurtaran Berke, maçın hakeminin iki kez tekrarlattığı penaltıları da başarılı bir şekilde engelledi. Toplamda 3 penaltıyı kurtararak kalesini gole kapatan Berke, Lille'in 1-0'lık galibiyetinde büyük rol oynadı.

Altınordu gururlandı

Altınordu, altyapısından yetişen kalecisinin bu olağanüstü başarısı sonrası sosyal medya üzerinden gurur dolu bir paylaşım yaptı. Kulüp, "Öz Kaynak Sistemimizden (ÖKS) yetişen kaleci Berke Özer’den tarihi performans. Üç penaltı ve sıfır gol" ifadeleriyle Berke'yi tebrik etti. Altınordu, oyuncusunun uluslararası arenada kazandığı başarılarla gururlanıyor.

Berke Özer, Altınordu'nun altyapısından yetiştikten sonra önce Türk kulübü Fenerbahçe'ye transfer olmuş, ardından Fransa'nın Lille kulübüne geçerek Avrupa'da boy göstermeye başlamıştı. Berke’nin Roma karşısındaki tarihi performansı, kariyerinde önemli bir kilometre taşı olarak kaydedildi.

Lille, Roma karşısında 1-0'lık galibiyet alırken, Berke Özer’in kurtarışları büyük öneme sahipti. Berke’nin müthiş performansı, sadece takımının galibiyetine katkı sağlamakla kalmayıp, UEFA Avrupa Ligi’nde adını duyurmasına da yardımcı oldu.