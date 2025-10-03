Kent genelinde 4 Ekim Cumartesi gününden başlayarak 8 Ekim Çarşamba gününe kadar yağışların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Sonbaharın gelişiyle birlikte kente uzun süredir beklenen yağmur nihayet ulaştı. Yaz aylarını kurak ve su kıtlığıyla geçiren İzmir’de, baraj seviyelerindeki düşüş ve artan su kesintileri hem vatandaşları hem de yetkilileri endişelendirmişti. Yağışlı havanın gelişi, kuraklıkla mücadele eden şehir için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Meteoroloji verilerine göre;

• 4 Ekim Cumartesi, 6 Ekim Pazartesi ve 8 Ekim Çarşamba günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

• 5 Ekim Pazar ve 7 Ekim Salı günleri ise sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise yağışlı günlerde ortalama 20°C civarında seyredeceği açıklandı. Uzmanlar, ani ve yoğun yağışlara karşı su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatırken, vatandaşlara özellikle düşük kotlu bölgelerde gerekli önlemleri alma çağrısı yaptı.

İzmir’de yaz boyunca su kesintileriyle gündeme gelen İZSU, Ağustos ayında bazı mahallelerde günde 6 saate varan planlı kesintiler uygulamıştı. Kentte halen bazı bölgelerde kesintiler zaman zaman devam ediyor. Yağışların barajlara olumlu katkı sağlaması ve su sıkıntısının bir nebze olsun hafiflemesi bekleniyor.