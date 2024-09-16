İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, Rennes'ten kiraladığı milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın performansından memnun. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Getafe'nin şimdiden Bertuğ’un bonservisini almayı düşündüğü belirtildi. Teknik direktör Jose Bordalas, 22 yaşındaki futbolcunun özellikle oyun okuma becerisi ve çevikliğiyle takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyor.

Bertuğ Yıldırım, İspanya futboluna odaklanmış durumda ve Getafe'deki oyun sistemi ile tempoya uyum sağlamaya çalışıyor. Milli futbolcu, kendisini İspanyol futbolunda kanıtlamak ve Rennes'e de ne kadar geliştiğini göstermek istiyor.

Performansı ve sözleşmesi

Bertuğ, şu ana kadar Getafe formasıyla 2 maçta sahaya çıktı. 3.5 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcunun Getafe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.