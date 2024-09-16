CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun kişisel verilerin sızmasıyla ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Uraloğlu'nun, daha önce kişisel verilerin çalındığını belirttiği ve sonrasında konunun “cımbızlandığını” öne sürdüğü açıklamaları, Karasu tarafından ulusal güvenlik sorunu olarak nitelendirildi. Karasu, konunun yargı önünde hesaplaşmayı gerektirdiğini ifade etti.

Kişisel verilerin sızması konusunda sert eleştiri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kişisel verilerin sızdığını açıkladıktan sonra, bu konunun yıllar önce tartışılmış ve gündeme getirilmiş bir mesele olduğunu iddia etti. Ancak bu açıklamaları bir hafta sonra yapması ve konunun geçiştirilebileceğini belirterek açıklamalarda bulunması, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’nun sert eleştirilerine yol açtı.

Karasu, “Geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış konuları yıllar sonra güncel bir meseleymiş gibi sunmak asla doğru değildir. Bu, tamamen aldatmaca ve vatandaşla dalga geçmektir” şeklinde konuştu. Bakan Uraloğlu’nun, konunun gündeme gelmesinin ardından sessiz kaldığını belirten Karasu, bu tavrı "yalancılık" olarak nitelendirerek, konunun sadece birkaç cümleyle geçiştirilemeyecek kadar ciddi bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.

Hukuk önünde hesaplaşma çağrısı

Karasu, Uraloğlu'nun açıklamalarının ulusal güvenlik açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, “Bu konu, üç beş cümleyle geçiştirilemez ve yargı önünde hesap verilmesi gereken bir meseledir” ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu’nun, konunun ciddiyetini anlamadığı ve gerekli adımları atmadığı eleştirisinde bulunan Karasu, bu durumu hukuk önünde hesaplaşma çağrısıyla destekledi.

CHP'li Karasu'nun tepkisi, Uraloğlu'nun açıklamalarını sorgulayan ve bu konunun ulusal güvenlik açısından önemini vurgulayan güçlü bir duruş sergiliyor. Bakan Uraloğlu’nun bu konuda yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Karasu’nun açıklamaları, konunun önemini ve ciddiyetini gözler önüne seriyor.