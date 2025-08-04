Aydın’ın Kuşadası ilçesi, aynı gün içinde beş farklı kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptı. Kuşadası Limanı’na yanaşan gemilerle gelen toplam 10 bin 916 turist, ilçede hareketliliğe neden oldu.



5 kruvaziyerle gelen turistler ilçeye hareket getirdi

Sabah saatlerinde Malta bayraklı Marella Explorer, Panama bayraklı MSC Divina ve MSC Fantasia, öğle saatlerinde ise Bermuda bayraklı Celestyal Journey ile Norveç bayraklı Viking Sea gemileri Kuşadası Limanı’na demir attı.

Bu beş gemiyle gelen toplam 10 bin 916 turistin büyük bölümü ABD vatandaşıydı. İlçede gün boyunca yoğunluk yaşandı.

Efes turu ve alışveriş tercih edildi

Turistlerin bir bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turlarına katılmak üzere limandan ayrıldı. Geriye kalan ziyaretçiler ise ilçe merkezinde gezerek çarşıları dolaştı, kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

Kuşadası çarşısında esnaf, gemi yolcularının ilçeye canlılık kattığını ve özellikle yaz aylarında bu tür seferlerin ticari hareketliliği artırdığını ifade etti.