İstanbul'da yaşayan Özer Hazıroğlu (40), 5 yıl sonra arızalanan televizyonunun garanti süresi dolduğu gerekçesiyle değiştirilmemesi üzerine başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, televizyonun ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi.

Tüketici hakem heyeti reddetti, mahkeme kararı verdi

2017 yılında aldığı LCD televizyonu, kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanan Hazıroğlu’nun televizyonu, 5 yıl sonra ekran arızası vermeye başladı. Çekmeköy Tüketici Hakem Heyeti, garanti süresinin 2 yıl ile sınırlı olduğu gerekçesiyle Hazıroğlu’nun talebini reddetti.

Hazıroğlu’nun avukatı Damlanur Kaya Uler, 2022 yılında İstanbul Anadolu 6. Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’ndaki ek listeyi dayanak gösterdi. Bu listede televizyonlar için 10 yıllık kullanım ömrü biçildiğini belirten avukat Uler, arızalı ürünün yenisiyle değiştirilmesini talep etti.

Ürünü satan firma ise garanti süresinin bittiğini ve arızaya dair herhangi bir kayıt oluşturulmadığını savunarak yeniden seçimlik hak talebinin reddedilmesini istedi. Ancak mahkeme, geçtiğimiz ay kararını verdi ve Hazıroğlu’nu haklı bularak televizyonun ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

Avukat: Karar emsal niteliğinde

Kararla ilgili açıklama yapan Avukat Damlanur Kaya Uler, mahkeme kararının emsal niteliğinde olduğunu vurguladı. Uler, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun ek listesine göre elektronik aletlere kullanım ömürlerinin belirlendiğini belirtti.

“Televizyon, buzdolabı ve çamaşır makineleri için 10 yıl, sinema televizyonları için 7 yıl, radyolar için 5 yıl kullanım süresi var. Garanti süresi dolsa dahi, kullanım ömrü sona ermeden oluşan ayıplı ürünler için değişim hakkınız bulunuyor. Vatandaşlarımız, bu haklarını bilmiyor ve garanti süresini uzatmak için ek ücret ödüyorlar. Buna gerek yok.” Zayıflama çayı kullandı, karaciğer nakliyle hayata tutundu!

Tüketicilere önemli uyarı

Bu karar, garanti süresi biten ancak kullanım ömrü devam eden ayıplı ürünler için tüketicilere haklarını hatırlatıyor. Avukat Uler, kullanıcı hatası bulunmayan ve kullanım ömrü dolmayan arızalı ürünlerde misli değişimin yasal hak olduğunu söyledi.