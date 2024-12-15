Mersin'in Erdemli ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Olay

Olay, Tömük Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. H.Y'nin kullandığı hafif ticari araç, Gökhan K., (22) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki sürücü K. ve yolcu Mehmet T., (25) yol kenarına savruldu.

Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, motosiklet sürücüsü K., ve yolcu T.,’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari aracın sürücüsü H.Y. ise yaralandı.

Cenazeler hastaneye kaldırıldı

T., ve K.,’nın cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı sürücü H.Y. ise aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.