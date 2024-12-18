Suriye'de Beşar Esad rejiminin çökmesiyle birlikte, ülkede yıllarca süren işkence ve zulümün izleri ortaya çıkmaya başladı. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) öncülüğündeki muhalifler, 61 yıl süren Baas rejimini devirdikten sonra, Suriye’nin çeşitli bölgelerinde toplu mezarlar ve işkenceye dair kanıtlar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Şam'da, Seyyide Zeynep bölgesinde, İran ve Hizbullah’ın karargah olarak kullandığı bir binanın ilaç deposunda yapılan aramada, aralarında çocukların da bulunduğu 20'den fazla cansız beden bulundu. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, cesetlerin kimliklerini belirlemek için inceleme başlattı.

Bu olay, Esad rejiminin işkencehanelerinde uyguladığı zulmü gözler önüne sererken, Sedanya Hapishanesi'ndeki mahkumlara yapılan eziyetler ve toplu katliamlar da ifşa oldu. Rejim tarafından gizlenmeye çalışılan vahşetler, artık dünya gündeminde.

Ekipler, karargahın içinde, İran ve Hizbullah’a ait görseller, araçlar ve tahrip edilmiş elektronik cihazlar da buldu. Suriye’nin bu acı dolu geçmişi, Beşar Esad’ın kaçışıyla daha da gün yüzüne çıkarken, ülkedeki işkence ve katliamlar devam ediyor.