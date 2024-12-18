İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında dans ederken dudak dudağa öpüşen Dilan Polat ve ablası Sinem Sıla Doğu’ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat ve Doğu hakkında, "hayasızca hareketler" suçlamasıyla iddianame hazırlayarak 6 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası talep etti.

Olay, 17 Ekim 2024 tarihinde Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında meydana geldi. Polat ve Doğu’nun, sosyal medya üzerinden paylaşılan videoları sonrası, çiftin dans ettiği sırada dudak dudağa öpüşmeleri büyük yankı uyandırdı. Polat, ifadelerinde, "Ablam Sıla, benim için annem gibidir. O anda yanlışlıkla böyle bir durum oluştu, aramızda başka bir şey yoktu" diyerek, olayın yanlış anlaşılmasından dolayı özür dilediğini belirtti.

Sıla Doğu ise, öpüşmenin masum bir sevinç anı olduğunu ifade etti ve bu durumun yalnızca kısa bir refleks olduğunu söyledi. Doğu, "Zor bir süreçten geçtik, bunun sevinciyle böyle bir şey oldu" dedi.

İddianamede, Polat ve Doğu’nun “hayasızca hareketler” suçlamasıyla 6 ay ile 1 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame, kabul edilmesi durumunda şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.