Maçın golleri, Beşiktaş adına 19’da Abraham (P), 90+6’ Rafa Silva’dan gelirken, Eyüpspor’un tek golü 29’da Thiam’dan geldi.

Maç, Beşiktaş’ın 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Beşiktaş, bir sonraki lig maçını Alanya deplasmanında oynayacak. Eyüpspor ise evinde gelecek hafta Alanyaspor’u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (1. YARI)

11. dakikada Rafa Silva'dan pası alan Rashica'nın ceza sahasının sol çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



17. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Abraham'ın pasının ardından ceza sahasında topla buluşan Orkun Kökçü'nün Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kalmasıyla Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.



19. dakikada topun başına geçen Abraham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0



26. dakikada ceza sahasının sol önünden Draguş'un şutunda, top Mert Günok'ta kaldı.



27. dakika Rashica'dan pası alan Rafa Silva'nın ceza alanının sağ dış çaprazından ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.



29. dakikada Thiam ile Eyüpspor skora eşitliği getirdi. Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Claro'dan seken topu Thiam kafayla tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1



39. dakikada Rashica'nın ceza alanı dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta, kaleci Felipe'nin müdahalesiyle top üstten kornere gitti.



43. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Kerem Demirbay'ın uzaktan yaptığı ortada Thiam yakın mesafeden kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

(2. YARI BİRAZDAN)

SOLSKJAER’DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının karşısına ikas Eyüpspor müsabakasıyla çıkan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında St. Patrick's ile oynanan maçın kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.

St. Patrick's maçının ikinci yarısında kulübeye çekilen David Jurasek'e sakatlığı nedeniyle Eyüpspor karşısında şans vermeyen Norveçli teknik adam, Çekyalı oyuncunun yerine Felix Uduokhai'ya görev verdi.

Demir Ege Tıknaz'ı yedek soyunduran Solskjaer, orta sahada yeni transfer Wilfred Ndidi'yi oynatırken, Kenny Arroyo'yu yedek soyundurarak Joao Mario'yu görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden tecrübeli teknik adam, savunma dörtlüsünde Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu'ya şans verdi.

Orta sahanın merkezini Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü'den oluşturan Solskjaer, hücum hattında ise Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Tammy Abraham'ı oynattı.

MUÇİ ISINIRKEN SAKATLANDI

Beşiktaş'ta maç önü ısınması sırasında sakatlanan Ernest Muçi, yerini Milot Rashica'ya bıraktı.

Karşılaşma öncesi açıklanan 11 kişilik kadroda yedekler arasında yer alan Rashica, Muçi'nin ısınma sırasında yaşadığı sakatlığın ardından yeniden 11'e dahil edildi.

NDIDI SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın geçen hafta kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

St. Patrick's maçında statü gereği forma giyemeyen Nijeryalı oyuncu, Eyüpspor'a karşı orta sahada görev alırken ilk kez siyah-beyazlı taraftarlarla tanıştı.

Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan isimlerden oldu.