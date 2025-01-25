Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, yarın saat 16.00’da deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, bu önemli maç öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.

Açıklanan kadroda, sakatlıkları devam eden Tayyip Talha Sanuç ve Gabriel Paulista yer almadı. Ayrıca, transfer görüşmeleri nedeniyle gündemde olan genç oyuncu Can Keleş de kadroda bulunmuyor.

Eksikler dikkat çekti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, eksiklere rağmen güçlü bir kadroyla sahaya çıkmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı ekipte, sakatlıklar ve transfer gündemi nedeniyle yaşanan gelişmeler teknik ekibin planlarını etkiledi.

Antalyaspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefleyen Beşiktaş, sahaya çıkacak kadrosuyla taraftarlarını umutlandırmayı amaçlıyor. Mücadele Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak.

Kamp kadrosu şu şekilde: