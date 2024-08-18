Yeni sezonda Süper Kupa maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı farklı geçerek kupayı müzesine götüren Beşiktaş, son olarak Samsunspor maçında aldığı 2-0 galibiyetle taraftarını mutlu etti. Giovanni Van Bronckhorst'un ilk kez kendi taraftarı önündeki siyah beyazlılar kazanma hesapları yapıyor. Fenerbahçe'nin dün İzmir'de iki puan bırakmasının ardından bunu avantaja dönüştürmek isteyen Beşiktaş kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Konuk ekip Antalyaspor ise yeni teknik direktörü Alex de Souza ise takımının başında çıktığı ilk karşılaşmada ise sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş, Antalyaspor’u ağırlıyor.

Mehmet Türkmen’in düdük çalacağı mücadele 18 Ağustos Pazar günü saat 21:45’te başlayacak.

Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez sahada

Giovanni Van Bronckhorst gibi Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Rafa Silva, Ciro Immobile, Gabriel Paulista, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour, forma giymeleri halinde Tüpraş Stadı'nda ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan, Musrati, Gedson, Rafa, Raschica, Semih, Immobile

Antalyaspor: Piric, Veysel, Kelven, Gerxhaliu, Erdoğan, Soner, Erdal, Van de Streek, Güray, Larsson, Gaich.

