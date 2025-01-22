UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İspanya'nın köklü kulüplerinden Athletic Bilbao'yu ağırlıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan mücadele, hem gruptaki dengeleri belirleyecek hem de taraftarlar için heyecan dolu bir futbol şöleni sunacak.

Maç detayları ve ilk 11'ler

Karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin hakemliğini Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Julian Weinberger yönetecek.

Beşiktaş ilk 11

Mert Günok, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile.

Athletic Bilbao ilk 11

Agirrezabala, Oscar de Marcos, Nunez, Paredes, Berchiche, Prados, Jaureguizar, Berenguer, Gomez, Nico Williams, Guruzeta.