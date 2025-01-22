UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda konuk ettiği İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1'lik net bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetle siyah-beyazlılar, grup aşamasında puanını 9'a çıkararak zirveye tırmandı.

Beşiktaş, Athletic Bilbao karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyerek sahadan 4-1 galip ayrıldı. Maçın 17. dakikasında Rashica'nın şık golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, Bilbao'nun 45. dakikada Unai Gomez'le bulduğu golle eşitliği bozuldu. Ancak Beşiktaş, ikinci yarıda etkili oyununu sürdürerek 60. dakikada Rashica'nın asistinde Rafa Silva'nın golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

17. dakikada Beşiktaş öne geçti

Beşiktaş, maçın başından itibaren baskılı bir oyun sergiledi. İlk gol, 17. dakikada Rashica'nın içeri girerek attığı şutla geldi. Bu gol, maçın kaderini değiştiren önemli anlardan biri oldu.

45. dakikada Bilbao'nun eşitlik golü

Athletic Bilbao, Beşiktaş'ın üstünlüğünü uzun süre kabullenmedi. 45. dakikada Nico Williams'ın asistinde Unai Gomez'in sol içten attığı gol, skoru 1-1'e taşıdı.

İkinci yarıda Beşiktaş üstünlüğünü pekiştirdi

Maçın ikinci yarısında Beşiktaş, daha etkili bir oyun sergileyerek 60. dakikada Rashica'nın asistinde Rafa Silva'nın golüyle skoru 2-1'e taşıdı. 78. dakikada ise Joao Mario'nun penaltı golüyle farkı 3'e çıkardı. Son olarak 90+2. dakikada Joao Mario bir kez daha sahneye çıkarak penaltıyı gole çevirdi ve Beşiktaş'ı 4-1'lik zafere taşıdı.

Maçın ilk 11'leri

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile.

Athletic Bilbao: Agirrezabala, Oscar de Marcos, Nunez, Paredes, Berchiche, Prados, Jaureguizar, Berenguer, Gomez, Nico Williams, Guruzeta