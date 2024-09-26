Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile deplasmanda karşı karşıya geldi ve mücadeleden 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Hollanda ekibi, sahasındaki karşılaşmada Beşiktaş'a karşı üstün bir oyun sergileyerek galibiyeti elde etti.

Maçın öne çıkan anları

31. dakika: Ajax, Fitz-Jim'in attığı golle 1-0 öne geçti. Karambolde önüne düşen topu yakın mesafeden ağlara yolladı.

Ajax, Fitz Jim'in attığı golle temsilcimiz karşısında öne geçti. pic.twitter.com/5a8a5JQR20 — TRT Spor (@trtspor) September 26, 2024

51. dakika: Godts, karşı karşıya pozisyonda gol atarak farkı 2'ye çıkardı.

Ajax, Mika Godts'un golüyle farkı ikiye çıkardı. pic.twitter.com/wPe9gGNaLw — TRT Spor (@trtspor) September 26, 2024

55. dakika: Ceza sahası dışından vurduğu şutla Taylor skoru 3-0 yaptı.

Ajax, Kenneth Taylor ile bir gol daha buldu. pic.twitter.com/umoQ0HbdsG — TRT Spor (@trtspor) September 26, 2024

73. dakika: Godts’un ikinci golüyle Ajax 4-0’lık skora ulaştı ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 17 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu’na ilk 11’de şans vererek sürpriz bir tercih yaptı. Mustafa, siyah-beyazlı formayla bu sezon ilk kez sahaya çıktı. Orta sahada değişikliğe giden Van Bronckhorst, Gedson Fernandes’i forvet arkasında görevlendirirken, Al Musrati’nin yanında Onana'yı oynattı.

Sezonun ilk mağlubiyeti

Bu mağlubiyetle Beşiktaş, bu sezon oynadığı 8 resmi maçta ilk yenilgisini almış oldu. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Eintracht Frankfurt’u konuk edecek.

Beşiktaş, Ajax ile Avrupa'da daha önce 7 kez karşı karşıya geldi ancak Hollanda ekibi, bu karşılaşmaların tamamını kazandı.