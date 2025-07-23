Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu kapsamında çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, sahasında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk’i ağırlayacak.



Beşiktaş ilk resmi maçına çıkıyor

Karşılaşma, 24 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00’de Tüpraş Stadı’nda oynanacak. Mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçında taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Rövanş maçı, 31 Temmuz’da Polonya'nın Krakow kentindeki Reymana Stadı’nda oynanacak.

Hazırlık süreci dört maçla tamamlandı

Yeni sezon öncesi kampını Avusturya’da tamamlayan Beşiktaş, burada dört hazırlık maçı oynadı.

St. Pölten: 2-0 galibiyet

Admira Wacker: 1-1 beraberlik

Wolfsberger: 3-2 mağlubiyet

Petrzalka 1898: 2-1 mağlubiyet

Siyah-beyazlılar bu süreçte 6 gol atıp 6 gol yedi.

UEFA listesinde dört eksik

Beşiktaş, UEFA’ya bildirdiği kadroya Emrecan Uzunhan, Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain’i dahil etmedi.

Kadrodaki isimler arasında Mert Günok, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Orkun Kökçü, Tammy Abraham, Al Musrati ve Rafa Silva gibi yeni ve tecrübeli oyuncular yer alıyor.

Arda Turan’lı Shakhtar sahnede

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde Avrupa sahnesine çıkıyor. Geçen sezon Eyüpspor’u çalıştıran Turan, bu yaz Ukrayna ekibinin başına geçmişti.

Shakhtar, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Finlandiya temsilcisi Ilves’i 6-0 ve 0-0’lık sonuçlarla geçerek 2. tura yükseldi.

Hazırlık döneminde ise dört maça çıkan Shakhtar, bu maçlarda 8 gol atıp sadece 1 gol yedi.

Taraftar hasreti sona eriyor

Beşiktaş, son olarak Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u 59 gün önce konuk etmişti. Siyah-beyazlılar, yaklaşık iki ay sonra taraftarıyla yeniden Tüpraş Stadı’nda buluşacak.

Yeni transferler sahne alabilir

Benfica’dan kiralanan David Jurasek ve Orkun Kökçü ile Roma’dan gelen Tammy Abraham, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in görev vermesi halinde ilk resmi maçlarına çıkacak.