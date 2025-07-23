Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Manchester City forması giyen Ederson ve İlkay Gündoğan’ın adı sarı-kırmızılı kulüple anılırken, teknik direktör Okan Buruk'tan konuyla ilgili açıklama geldi.



Galatasaray'da transfer gündemi hareketli

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray’da transfer gündemi yoğun. Kulüp, daha önce kadrosuna kattığı Leroy Sane'nin ardından Victor Osimhen transferinde de sona yaklaştı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Osimhen’in bonservisini alma planları yapan yönetim, kadrosunu güçlendirmek için farklı bölgelerde de arayışlarını sürdürüyor.

Ederson ismi öne çıkıyor

Kaleci Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray, Manchester City’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson'u listesine aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Sky Sports’a verdiği röportajda Ederson’un transfer ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Buruk, “Çok uzun bir kaleci listemiz var. Ter Stegen ve Ederson’un kulüpleriyle sözleşmeleri devam ediyor. Bu da süreci doğrudan etkiliyor. Her şey netleştikten sonra adım atacağız.” dedi.

İlkay Gündoğan için ne dedi?

Galatasaray’ın ilgilendiği bir diğer isim olan İlkay Gündoğan hakkında da konuşan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

“İlkay sadece iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda çok iyi bir insan. Futbolu çok düşünüyor. Manchester City ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı. Orada kalmayı planlıyor gibi görünüyor. İlkay'ı seviyoruz ve onun da Galatasaray’ı çok sevdiğini biliyoruz.”