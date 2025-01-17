Rıza Akpolat, 13 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan rüşvet ve ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Başsavcılık, Akpolat'ın yer aldığı suç örgütü ve belediyelerdeki ihale yolsuzluklarıyla ilgili soruşturmayı yürütüyor. Öne sürülen iddialara göre, suç örgütü lideri olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş’ın Esenyurt ve Beşiktaş Belediyeleri'nde ihale yolsuzluklarına karıştığı ve birçok AKP'li belediyeden de milyonlarca lira ihale aldığı ifade ediliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkındaki suçlamaları reddederek, yaşanan süreci siyasi bir kumpas olarak değerlendirdi.

Bakanlığın açıklaması:

"İstanbul li Beşiktaş içe Belediye Başkanı Rıza Akpolat'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında "Rüşvet ve suç örgütüne üye olmak suçlanından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine Rıza Akpolat Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."